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رئيس الوزراء الإسرائيلي: ليس لدينا حليف أكثر أهمية من واشنطن

10:50 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي: ليس لدينا حليف أكثر أهمية من واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

وكالات

التقى رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، الذي يزور الولايات المتحدة الأربعاء بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال بينيت إن بلاده ليس لديها حليف أكثر أهمية من واشنطن، مشددًا على أهمية التعاون والشراكة مع واشنطن.

وأكد على ضرورة مواجهة التهديدات التي تشكلها إيران.

بدوره أعرب بلينكن، أن هناك مخاوف مشتركة مع إسرائيل، بشأن الأمن الإقليمي والملف النووي الإيراني.

نفتالي بينيت واشنطن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي رئيس وزراء إسرائيل الملف النووي الإيراني

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