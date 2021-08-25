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فريق تحقيق منظمة الصحة العالمية يحث على التحرك بسرعة لكشف منشأ كورونا

09:34 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
فريق تحقيق منظمة الصحة العالمية يحث على التحرك بسرعة لكشف منشأ كورونا

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب أ)

قال خبراء مستقلون إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء عاجل في البحث عن منشأ فيروس كورونا في الصين.

وكان هؤلاء الخبراء جزءا من أول تحقيق كلفت به منظمة الصحة العالمية، والذي سافر إلى الصين بداية العام الجاري.

وكتب 11 عالمًا في مجلة "نيتشر" العلمية، إن هذا التحقيق كان من المفترض أن يكون الخطوة الأولى في إطار عملية توقفت. ودعوا إلى استمرار التحقيق.

وقال العلماء إن "نافذة الفرصة لإجراء هذا التحقيق الحاسم تغلق بسرعة، وأن أي تأخير سيجعل بعض الدراسات مستحيلة بيولوجيا".

وفي تقرير مشترك، خلص العلماء إلى أن هناك "دليلا واضحا على انتشار "سارس-كوف-2" في ووهان في ديسمبر 2019 ".

كما خلصوا إلى أن سوق هوانان للمأكولات البحرية "لعب دورًا مهما في المرحلة المبكرة من الوباء وأنه كان هناك صلات موثوقة بأسواق الحيوانات البرية يتعين متابعتها".

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الصين المأكولات البحرية الحيوانات البرية جنيف

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