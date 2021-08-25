Masrawy logo white

"بمشاركة 20 دولة".. بلينكن: نجري أكبر عملية إجلاء في التاريخ

09:24 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
"بمشاركة 20 دولة".. بلينكن: نجري أكبر عملية إجلاء في التاريخ

أنتوني بلينكن

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن أولوية واشنطن إجلاء الأمريكيين من أفغانستان، مشيرًا إلى أنه تم إجلاء 500 مواطن أمريكي من أفغانستان خلال الأيام الماضية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال بلينكن، الأربعاء، إن أكثر من 20 دولة تشارك في عمليات الإجلاء من مطار كابول، مؤكدًا أن بلاده تكثف جهودها لإتمام عمليات الإجلاء بحلول 31 من أغسطس الجاري.

وأشار بلينكن إلى أن ما يحدث في مطار كابول هو أكبر عملية إجلاء في التاريخ الأمريكي.

وبشأن الموعد النهائي للإجلاء، أكد أنه لا يوجد موعد محدد لإخراج الأمريكيين والأفغان المتعاونين من أفغانستان، وأن طالبان قدمت تعهدات بتأمين ممر آمن للأفغان والأمريكيين بعد 31 من أغسطس.

وعن الأعداد التي تم إجلائهم من المطار، أوضح أنهم 4500 أمريكي، ونحو 19 ألف شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرًا إلى أنه من الصعب حصر أعداد الأمريكيين في أفغانستان.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أفغانستان واشنطن مطار كابول

الخبر التالى:

فريق تحقيق منظمة الصحة العالمية يحث على التحرك بسرعة لكشف منشأ كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
189

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286541

إجمالي الإصابات

16676

إجمالي الوفيات

236075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا