"بمشاركة 20 دولة".. بلينكن: نجري أكبر عملية إجلاء في التاريخ

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن أولوية واشنطن إجلاء الأمريكيين من أفغانستان، مشيرًا إلى أنه تم إجلاء 500 مواطن أمريكي من أفغانستان خلال الأيام الماضية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال بلينكن، الأربعاء، إن أكثر من 20 دولة تشارك في عمليات الإجلاء من مطار كابول، مؤكدًا أن بلاده تكثف جهودها لإتمام عمليات الإجلاء بحلول 31 من أغسطس الجاري.

وأشار بلينكن إلى أن ما يحدث في مطار كابول هو أكبر عملية إجلاء في التاريخ الأمريكي.

وبشأن الموعد النهائي للإجلاء، أكد أنه لا يوجد موعد محدد لإخراج الأمريكيين والأفغان المتعاونين من أفغانستان، وأن طالبان قدمت تعهدات بتأمين ممر آمن للأفغان والأمريكيين بعد 31 من أغسطس.

وعن الأعداد التي تم إجلائهم من المطار، أوضح أنهم 4500 أمريكي، ونحو 19 ألف شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرًا إلى أنه من الصعب حصر أعداد الأمريكيين في أفغانستان.