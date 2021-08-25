Masrawy logo white

الصين وروسيا ترغبان في تعزيز التعاون بشأن أفغانستان

06:16 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
الصين وروسيا ترغبان في تعزيز التعاون بشأن أفغانستان

الرئيس الصيني شي جين بينج

بكين - (د ب أ)

بحث الرئيس الصيني شي جين بينج، في مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التطورات في أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شي أكد أن بلاده مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع روسيا، والمجتمع الدولي بشكل عام بشأن أفغانستان.

كما دعا شي بوتين هاتفيا إلى تضافر الجهود لتشجيع كافة الأطراف في أفغانستان على بناء نظام سياسي منفتح وشامل من خلال التشاور، وتبني سياسات معتدلة في الداخل والخارج، والابتعاد التام عن كافة الجماعات الإرهابية، والحفاظ على علاقات ودية مع مختلف دول العالم، وخاصة دول الجوار.

وقال الكرملين إن "الجهود المبذولة للتعامل مع التهديدات القادمة من الأراضي الأفغانية" يجب أن تتوسع. كما من المهم إحلال السلام في أفغانستان في أسرع وقت ممكن ومنع انتقال عدم الاستقرار إلى الدول المجاورة.

وتراقب موسكو بقلق تقدم طالبان وانتصارها في أفغانستان، حيث تخشى أيضا أن تشق الجماعة المتشددة طريقها إلى المناطق السوفيتية السابقة.

وتقع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة تركمنستان وأوزبكستان وطاجيكستان على الحدود الشمالية لأفغانستان.

شي جين بينج الرئيس الصيني أفغانستان فلاديمير بوتين حركة طالبان

الخبر التالى:

الصحة العالمية: الجائحة في "مرحلة حرجة" في منطقة آسيا المحيط الهادئ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
189

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286541

إجمالي الإصابات

16676

إجمالي الوفيات

236075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • -حدث في 8 ساعات | استلام مليون جرعة "سينوفاك المصري" وقطع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا