الصين وروسيا ترغبان في تعزيز التعاون بشأن أفغانستان

بكين - (د ب أ)

بحث الرئيس الصيني شي جين بينج، في مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التطورات في أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شي أكد أن بلاده مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع روسيا، والمجتمع الدولي بشكل عام بشأن أفغانستان.

كما دعا شي بوتين هاتفيا إلى تضافر الجهود لتشجيع كافة الأطراف في أفغانستان على بناء نظام سياسي منفتح وشامل من خلال التشاور، وتبني سياسات معتدلة في الداخل والخارج، والابتعاد التام عن كافة الجماعات الإرهابية، والحفاظ على علاقات ودية مع مختلف دول العالم، وخاصة دول الجوار.

وقال الكرملين إن "الجهود المبذولة للتعامل مع التهديدات القادمة من الأراضي الأفغانية" يجب أن تتوسع. كما من المهم إحلال السلام في أفغانستان في أسرع وقت ممكن ومنع انتقال عدم الاستقرار إلى الدول المجاورة.

وتراقب موسكو بقلق تقدم طالبان وانتصارها في أفغانستان، حيث تخشى أيضا أن تشق الجماعة المتشددة طريقها إلى المناطق السوفيتية السابقة.

وتقع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة تركمنستان وأوزبكستان وطاجيكستان على الحدود الشمالية لأفغانستان.