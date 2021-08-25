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التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

01:16 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

طائرة مسيرة ارشيفية

الرياض - أ ش أ

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مخففة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأربعاء، إننا نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية.. مشددا على استمرار المحاولات الحوثية العدائية استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية لطائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.

هذا المحتوى من

طائرة مسيرة الحوثيون التحالف العربي السعودية

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