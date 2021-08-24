"كما هو مخطط".. البيت الأبيض: سنسحب قواتنا من أفغانستان بحلول 31 أغسطس

واشنطن - (د ب أ)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الثلاثاء عقب اجتماع افتراضى لزعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إن الولايات المتحدة ستجلي قواتها من أفغانستان بحلول 31 أغسطس كما هو مخطط.

وتمسك الرئيس الأمريكي جو بايدن بالموعد النهائي الذي حدده لعمليات الإجلاء من مطار كابول، وفقا لمسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، ليسمح بأقل من أسبوع لنقل آلاف الأشخاص من أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

ويعني القرار أنه رفض دعوات من أقرب حلفاء الولايات المتحدة لتمديد الموعد النهائي الذي يحل في 31 أغسطس خلال اجتماع لقادة (مجموعة السبع) اليوم الثلاثاء.