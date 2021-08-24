Masrawy logo white

بوتين: روسيا لن تجر قواتها إلى أفغانستان في نزاع "الجميع ضد الجميع"

08:51 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
بوتين: روسيا لن تجر قواتها إلى أفغانستان في نزاع "الجميع ضد الجميع"

فلاديمير بوتين

روسيا - (أ.ش.أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في أفغانستان، ولكنها لا تنوي الانجرار إلى نزاع الجميع ضد الجميع.

وقال بوتين، خلال مؤتمر حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء: "إن النزاع في أفغانستان مستمر منذ عدة عقود، وكان للاتحاد السوفييتي خبرة للوجود في هذه البلاد، ونحن تعلمنا الدروس الضرورية".

وتابع الرئيس الروسي: "تعرفون أن أفغانستان تمر اليوم بأوضاع صعبة ومقلقة، ونحن نتابع عن كثب هذه التطورات من خلال التعاون المكثف مع شركائنا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأضاف "لا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، ولا سيما جر قواتنا المسلحة إلى نزاع الجميع ضد الجميع، ويبدو لي أن هذا هو ما يحدث هناك الآن"، وتوقع بوتين أن تحاول بعض الدول تصعيد النزاع في أفغانستان لينتشر خارج حدودها وهذا سيمثل تهديدا مباشرا لأمن روسيا.

هذا المحتوى من

فلاديمير بوتين أفغانستان روسيا حركة طالبان

الخبر التالى:

حزب مغربي معارض: قرار الجزائر قطع العلاقات يعيد المنطقة إلى مرحلة الحرب الباردة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
189

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286541

إجمالي الإصابات

16676

إجمالي الوفيات

236075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • لحظة بلحظة.. الزمالك 1 -0 الإنتاج الحربي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا