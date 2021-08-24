بوتين: روسيا لن تجر قواتها إلى أفغانستان في نزاع "الجميع ضد الجميع"

روسيا - (أ.ش.أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في أفغانستان، ولكنها لا تنوي الانجرار إلى نزاع الجميع ضد الجميع.

وقال بوتين، خلال مؤتمر حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء: "إن النزاع في أفغانستان مستمر منذ عدة عقود، وكان للاتحاد السوفييتي خبرة للوجود في هذه البلاد، ونحن تعلمنا الدروس الضرورية".

وتابع الرئيس الروسي: "تعرفون أن أفغانستان تمر اليوم بأوضاع صعبة ومقلقة، ونحن نتابع عن كثب هذه التطورات من خلال التعاون المكثف مع شركائنا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأضاف "لا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، ولا سيما جر قواتنا المسلحة إلى نزاع الجميع ضد الجميع، ويبدو لي أن هذا هو ما يحدث هناك الآن"، وتوقع بوتين أن تحاول بعض الدول تصعيد النزاع في أفغانستان لينتشر خارج حدودها وهذا سيمثل تهديدا مباشرا لأمن روسيا.