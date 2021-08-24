"جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية: لدينا آلاف المقاتلين لمواجهة طالبان

وكالات:

أعلنت جماعة مقاتلة مناهضة لحركة طالبان وتطلق على نفسها اسم "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية، أن لديها آلاف المقاتلين المستعدين لخوض المعارك إذا فشلت المفاوضات السلمية مع الحركة الإسلامية الأصولية التي سيطرت على العاصمة كابول، وفق وكالة "رويترز".

وبحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريانية (بي بي سي)، فإن هدف الجبهة التي أسسها أحمد مسعود، نجل القائد المعروف أحمد شاه مسعود الذي اغتاله تنظيم القاعدة في 2001، هو تأسيس شكل لامركزي للحكم وبناء صيغة للسلام الدائم.

وتقول الجبهة أنها تتشكل من أكثر من 6 آلاف مقاتل مستعدين للقتال ضد التنظيم الإسلامي من أجل إقامة نظام مشاركة في السلطة يسمح للأقليات العرقية في أفغانستان بالدخول إلى الحكومة.

وقال علي نظاري، مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة، "نفضل السلام ونعطي الأولوية للسلام والمفاوضات. لكن إذا فشل ذلك، إذا رأينا أن الطرف الآخر غير مخلص وأن طالبان تحاول فرض نفسها على بقية البلاد، فلن نقبل أي نوع من العدوان".

وأضاف "أثبتنا أنفسنا وأظهر سجلنا الحافل على مدار الأربعين عاماً الماضية أنه لا يوجد أحد قادر على احتلال منطقتنا وخاصة وادي بانشير".

وتشتهر منطقة وادي بانشير التي تمتد إلى الشمال الشرقي من كابول بنجاحها في صد الغزوات لا سيما غزو طالبان في التسعينيات من القرن الماضي وتزعم طالبان حالياً أنها تحاصر المقاتلين المعارضين لها في المنطقة.