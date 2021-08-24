جامعة "جونز هوبكنز": إجمالي إصابات كورونا حول العالم تجاوز 212 مليونا

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 212 مليونا و511 ألفا و54 حالة.

وأضافت الجامعة - وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و440 ألفا و962 حالة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 37 مليونا و935 ألفا و465 حالة حتى الآن.