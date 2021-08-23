Masrawy logo white

سفير السعودية في بغداد: المملكة تسعى لتأسيس علاقة استراتيجية مع العراق

08:23 م الإثنين 23 أغسطس 2021
سفير السعودية في بغداد: المملكة تسعى لتأسيس علاقة استراتيجية مع العراق

السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري

بغداد - (د ب أ)

قال السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري إن المملكة تسعى لتأسيس علاقة استراتيجية مع العراق في جميع المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الاثنين مع مدير المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" الدكتور منصور الشمري والسفير السعودي في بغداد، حسب بيان لمستشارية الأمن القومي.

وقال الأعرجي إن العراق كان ومازال وسيبقى منطلقًا لمبادئ التسامح والوسطية والاعتدال.

وأضاف أن وحدة العراقيين وتلاحمهم كانت وراء ما تحقق من أمن واستقرار مجتمعي، بحسب البيان.

من جانبه، قال الشمري إن بلاده مهتمة بالاستفادة من تجربة العراق الثرية ولا يمكن للعالم أن يمر بما مرّ به العراق من تجارب خرج منها قويًا وفاعلاً.

وجرى خلال اللقاء، الحديث عن مبدأ التسامح والتعايش بين الشعوب والاعتدال الفكري، ومحاربة التطرف فكريا وإعلاميا، وتعزيز مبدأ التسامح بين الشعوب.

عبد العزيز الشمري السعودية بغداد العراق

الخبر التالى:

ترودو: كندا ستطالب خلال قمة مجموعة السبع بفرض عقوبات على طالبان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
184

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

229

متعافون اليوم

286352

إجمالي الإصابات

16671

إجمالي الوفيات

235864

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا