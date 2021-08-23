سفير السعودية في بغداد: المملكة تسعى لتأسيس علاقة استراتيجية مع العراق

بغداد - (د ب أ)

قال السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري إن المملكة تسعى لتأسيس علاقة استراتيجية مع العراق في جميع المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الاثنين مع مدير المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" الدكتور منصور الشمري والسفير السعودي في بغداد، حسب بيان لمستشارية الأمن القومي.

وقال الأعرجي إن العراق كان ومازال وسيبقى منطلقًا لمبادئ التسامح والوسطية والاعتدال.

وأضاف أن وحدة العراقيين وتلاحمهم كانت وراء ما تحقق من أمن واستقرار مجتمعي، بحسب البيان.

من جانبه، قال الشمري إن بلاده مهتمة بالاستفادة من تجربة العراق الثرية ولا يمكن للعالم أن يمر بما مرّ به العراق من تجارب خرج منها قويًا وفاعلاً.

وجرى خلال اللقاء، الحديث عن مبدأ التسامح والتعايش بين الشعوب والاعتدال الفكري، ومحاربة التطرف فكريا وإعلاميا، وتعزيز مبدأ التسامح بين الشعوب.