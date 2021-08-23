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عقوبات أمريكية على رئيس الأركان الإريتري على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان في تيجراي

06:00 م الإثنين 23 أغسطس 2021
عقوبات أمريكية على رئيس الأركان الإريتري على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان في تيجراي

وزارة الخزانة الأمريكية

واشنطن (أ ف ب)

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الإثنين عقوبات على رئيس أركان الجيش الإريتري لضلوعه في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" في النزاع الذي تشهده منطقة تيجراي الإثيوبية.

وأعلنت الخزانة الأمريكية أن القوات التابعة للجنرال فيليبوس فولديوهانيس، رئيس أركان الجيش الإريتري، مسؤولة عن ارتكاب "مجازر وأعمال نهب واعتداءات جنسية".

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية أندريا غاكي في بيان إن "وزارة الخزانة ستواصل اتّخاذ تدابير بحق الضالعين في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حول العالم، بما في ذلك منطقة تيجراي الإثيوبية".

وتابعت غاكي "هذه الأفعال تفاقم النزاع الدائر والأزمة الإنسانية".

وأضافت "نحض إريتريا على سحب قواتها من إثيوبيا بشكل فوري ودائم، كما نحض أطراف النزاع على الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار ووضع حد لممارسات تنتهك حقوق الإنسان".

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وزارة الخزانة الأمريكية واشنطن أمريكا تيجراي

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