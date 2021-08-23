وزير الخارجية العراقي يصل موسكو في زيارة رسمية

بغداد - أ ش أ

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستغرق بضعة أيام.

وذكرت الخارجية - في بيان - أن "الزيارة تأتي على رأس وفد العراق لعقد اجتماع اللجنة العراقية - الروسية المشتركة، واللقاء بالمسؤولين"، مضيفة أن الزيارة ستكون لتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، وبحث عدد من الملفات التي تهم البلدين".