يونيسيف ترجح تفاقم الوضع الإنساني في أفغانستان

نيويورك - أ ش أ

رجحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تفاقم الوضع الإنساني في أفغانستان، بسبب الجفاف الشديد وبداية فصل الشتاء وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت المنظمة الأممية - في بيان اليوم الإثنين- أن 10 ملايين طفل في أفغانستان يعيشون بالفعل على المساعدات الإنسانية، ومن المتوقع أن يعاني حوالي مليون طفل من سوء التغذية هذا العام، لافتة إلى أن حوالي 4.2 مليون طفل، بينهم 2.2 مليون فتاة، محرومون من التعليم.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور - وفقا للبيان - "هذه هي الحقيقة المروعة التي يواجهها الأطفال الأفغان، ولا تزال كذلك بغض النظر عن التطورات السياسية الجارية والتغييرات في الحكومة".

وأضافت أن المنظمة ملتزمة بالبقاء في أفغانستان وتعمل على توسيع نطاق عملياتها، وتأمل في تقديم المساعدة في المناطق التي كان يتعذر الوصول إليها بسبب الحرب.