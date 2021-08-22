الكاظمي يشيد بمواقف الكويت تجاه العراق وكل الدول العربية

الكويت - ( د ب أ ):

أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمواقف الكويت وبعطائها تجاه بلاده وكل الدول العربية.

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها الكاظمي اليوم الأحد في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ورؤساء تحرير الصحف المحلية.

وأكد الكاظمي،خلال زيارته للكويت ، إحترام بلاده للقرارات الدولية وتنفيذها وكذلك الالتزام بالعلاقات القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين.

وأضاف "الكويت بالنسبة لنا دولة جارة وصديقةوهي في قلب وروح كل عراقي بحكم مواقفها التاريخية وعطاءها تجاه العراق وكل الدول العربية".

وشدد على حرص بلاده على تذليل جميع الصعوبات أمام الاستثمارات الكويتية عبر سن التشريعات ومحاربة الفساد والبيروقراطية الإداريةلجذب المستثمر الكويتي.

وأضاف "أبواب العراق مفتوحة أمام المستثمر الكويتي وأنا شخصيا مكتبي مفتوح لأي مستثمر".