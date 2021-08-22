Masrawy logo white

هيئة غوث اللاجئين تقول 20 مليون أفغاني بحاجة ماسة للمساعدة

04:34 م الأحد 22 أغسطس 2021
هيئة غوث اللاجئين تقول 20 مليون أفغاني بحاجة ماسة للمساعدة

الأمم المتحدة

كابول- (بي بي سي):

حثت هيئة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة المجتمع الدولي على عدم تجاهل محنة ملايين الأفغان المحتاجين، والتركيز فقط على القلة التي يمكن إجلاؤها.

وقالت متحدثة باسم المفوضية إذا كان الوضع في مطار كابول مقلقا، فهناك حوالي 20 مليون شخص في جميع أنحاء أفغانستان وضعهم مقلق أيضا فهم بحاجة ملحة للمساعدة.

وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة في البلاد تتعمق مع نزوح أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون أفغاني داخليا. وتقول الوكالة إنها بحاجة ماسة إلى الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الضرورية مثل الغذاء والماء والمأوى.

هذا المحتوى من

الأمم المتحدة المجتمع الدولي اللاجئين أفغانستان

الخبر التالى:

طالبان في كابول: البنتاجون يلمح إلى توسيع العمل خارج إطار المطار وسط مخاوف أمنية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
173

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286168

إجمالي الإصابات

16663

إجمالي الوفيات

235635

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا