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فقدان العديد من الأطفال وسط الفوضى في مطار كابول

12:40 م الأحد 22 أغسطس 2021
فقدان العديد من الأطفال وسط الفوضى في مطار كابول

مطار كابول

كابول- (د ب أ):

ذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أنه يبدو أن المزيد والمزيد من الأطفال يفقدون ، وسط مشاهد فوضوية في مطار كابول.

وتحدثت قناة "اريانا" التلفزيونية الأفغانية عن أسرة واحدة من كابول، كانت تعتني بطفل مفقود، وجدته عالقا في أسلاك شائكة هناك.

وأضافت الأسرة أنه رغم جهودها، لم تتمكن من تحديد مكان والدي الطفل.

وذكر الطفل وعمره ست سنوات تقريبا أن أسرته كانت قد توجهت إلى المطار، في محاولة للفرار من البلاد.

ويبدو أن والده سقط وسط الحشد، ولم يتمكن الطفل من رؤية أي من والديه منذ تلك اللحظة.

وتحدث صحفيون محليون أيضا أن أشخاصا ينشرون صورا لأطفال مفقودين في المطار.

وفي كابول، هناك مشاهد فوضوية في المطار منذ حوالي أسبوع، حيث حاول آلاف الأشخاص الفرار من أفغانستان، في أعقاب استيلاء حركة طالبان المتشددة على السلطة الأحد الماضي.

مطار كابول الأطفال كابول أفغانستان

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