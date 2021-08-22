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إصابة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص إسرائيلي شرق بيت لحم

11:20 ص الأحد 22 أغسطس 2021
إصابة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص إسرائيلي شرق بيت لحم

القوات الإسرائيلية

رام الله- (د ب أ):

أفاد مصدر أمني فلسطيني بأن القوات الإسرائيلية أطلقت اليوم الأحد النار على شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، شرق بيت لحم بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)اليوم عن المصدر قوله إن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه الشاب عمر موسى حسين شلالدة 25 عاما وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار المصدر إلى أن الشاب أصيب في قدمه وتم نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

القوات الإسرائيلية فلسطين ذوي الاحتياجات الخاصة إسرائيل

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