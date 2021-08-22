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نائبة الرئيس الأمريكي تصل سنغافورة في أول رحلة لها إلى جنوب شرق آسيا

11:19 ص الأحد 22 أغسطس 2021
نائبة الرئيس الأمريكي تصل سنغافورة في أول رحلة لها إلى جنوب شرق آسيا

كامالا هاريس

سنغافورة-(د ب أ):

وصلت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إلى سنغافورة اليوم الأحد، في أول رحلة تقوم بها إلى جنوب شرق آسيا تحت إدارة الرئيس جو بايدن، حيث يسيطر على الرحلة كيفية التعامل مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاحد، أنه من المقرر أن تلتقي هاريس مع رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونج، غدا الإثنين، وأن تعقد معه مؤتمرا صحفيا مشتركا. كما ستشارك في مائدة مستديرة تركز على مرونة سلاسل التوريد.

ومن جانبه، قال وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، إنه من المتوقع أن تناقش نائبة الرئيس الأمريكي مجالات التعاون، التي تتضمن التعامل مع أزمة الوباء، والاقتصاد الرقمي، خلال الزيارة.

ومن المتوقع أيضا أن يتم إجراء مناقشات حول قضايا الاقتصاد الأخضر والأمن السيبراني.

وتعتزم هاريس زيارة فيتنام أيضا، في إطار جولة آسيوية تهدف إلى إقامة علاقات تجارية مع دول تعد رئيسية في مجال سلاسل توريد أشباه الموصلات، لتشدد على دور الولايات المتحدة كرائدة على الساحة العالمية.

وأشارت نائبة الرئيس أمس الأول الجمعة بالتوقيت المحلي، إلى المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة في هذه المنطقة، وكيف تعتمد أمريكا على سلاسل الإمدادات منها.

وتأتي رحلة هاريس في خضم أزمة عالمية تتعلق بنقص إمدادات أشباه الموصلات، وهو ما أدى إلى تعطيل عمليات الإنتاج في صناعة السيارات والإلكترونيات في أمريكا. وانخرطت إدارة الرئيس جو بايدن على مدار شهور في محاولات مع قطاع الصناعة والنواب بشأن سبل الحد من الأزمة، دون تحسن يذكر حتى الآن.

كامالا هاريس سنغافورة جنوب شرق آسيا جو بايدن

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