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المفوضية الأوروبية: تقترح زيادة الـ 57 مليون يورو المساعدات الإنسانية المخصصة لأفغانستان

05:39 م السبت 21 أغسطس 2021
المفوضية الأوروبية: تقترح زيادة الـ 57 مليون يورو المساعدات الإنسانية المخصصة لأفغانستان

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

مدريد - (أ ش أ):

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها ستقترح طرح زيادة في المساعدات الإنسانية البالغة 57 مليون يورو والتي خصصتها المفوضية العام الجاري من أجل أفغانستان.

وأضافت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي عقدته عقب زيارتها لمركز استقبال بالعاصمة الإسبانية مدريد لموظفين أفغان يعملون لدى معاهد تابعة للاتحاد الأوروبي في كابول إن التكتل لم يعترف بحركة طالبان، ولا يعقد محادثات سياسية مع متشددين، إلا أنها أوضحت أنه "ربما نسمع أقوال طالبان جيدا لكننا سنقيسها قبل كل شئ من خلال أفعالهم وتصرفاتهم".

وأوضحت فون دير لاين أن مساعدات التنمية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي مرتبطة باحترام حقوق الإنسان، والمعاملة الجيدة للأقليات، واحترام حقوق النساء والفتيات، لافتة إلى أن المفوضية مستعدة لتوفير التمويل إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تساعد في إعادة توطين اللاجئين.

وأشارت إلى أنها خططت لإثارة قضية إعادة التوطين خلال اجتماع مجموعة الدول السبع المقرر انعقاده الأسبوع المقبل،ويأتي المؤتمر بعد أسبوع من سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان، والتي اكتملت يوم الأحد الماضي، بعد توجه الحركة إلى العاصمة كابول ودخولها.

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