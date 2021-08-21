تونس: "النهضة" تدعو للتحقيق في "التخطيط لاغتيال سعيد"

وكالات:

دعا المتحدث باسم حركة النهضة، فتحي العيادي، النيابة العامة التونسية إلى التحقيق في "التخطيط لاغتيال" الرئيس قيس سعيّد.

وقال العيادي لإذاعة "موزاييك" التونسية، السبت، إن الحركة منشغلة بما جاء على لسان الرئيس قيس سعيّد حول المؤامرات والتخطيط لاغتياله، وتدعو النيابة العمومية إلى التحقيق في الموضوع وإنارة الرأي العام باعتبار أنها ملفات تستهدف أمن تونس وأمن رئيسها.

وتعليقا على تصريح سعيّد حول اعترافه بما يسمي "خارطة طريق"، أكد المتحدث باسم "النهضة" أن عراقة الدولة التونسية تفرض تسييرها وفقا لوجهة عمل ورؤيا للمستقبل، معتبرا أنه دون خارطة طريق ودون حوار لا يمكن لتونس أن تكون في وضع أفضل.

وتابع أن خارطة الطريق يحب أن تنص على رفع الاجراءات الاستثنائية وعودة البرلمان وتشكيل حكومة "لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة" وفق تعبيره.