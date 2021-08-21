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أردوغان يعين رئيسا جديدا لجامعة بوجازيتشي التركية

02:30 م السبت 21 أغسطس 2021
أردوغان يعين رئيسا جديدا لجامعة بوجازيتشي التركية

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

إسطنبول- (د ب أ):

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسا جديدة لجامعة بوجازيتشي المرموقة بإسطنبول، بعد شهر من عزل سلفه عقب تظاهرات طلابية.

وجاء في مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية، السبت، أن ناجي انجي حل الآن محل مليح بولو. وكان انجي قائما بأعمال الرئيس منذ عزل بولو في منتصف يوليو الماضي. وكان يُنظر لبولو على أنه حليف وثيق للرئيس التركي .

ويتمتع أردوغان بسلطة اختيار رؤساء الجامعات منذ 2018 عندما تحولت تركيا إلى الرئاسة التنفيذية مع توسيع صلاحيات رئيس الدولة.

وأصر أكاديميو بوجازيتشي وطلابها على أنه يجب السماح لهم باختيار رئيس جامعاتهم .

كان ما إجماليه 19 أكاديميا بينهم إنجي، تقدموا بطلبات لشغل المنصب.

ولم يعلن إنجي عن آرائه السياسية حتى الآن. وبينما كان قائما بأعمال الرئيس أقال أحد الأكاديميين شارك في التظاهرات من منصبه.

وتشهد الجامعة أزمة منذ يناير الماضي عندما تظاهر طلاب وأكاديميون ومؤيدون بعدما اختار أردوغان بولو المقرب من حزب القانون والتنمية الحاكم.

رجب طيب أردوغان تركيا إسطنبول جامعة بوجازيتشي التركية

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