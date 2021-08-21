Masrawy logo white

هبوط أولى رحلات الإجلاء الجوي الأمريكي من أفغانستان بقاعدة "رامشتاين" بألمانيا

01:08 ص السبت 21 أغسطس 2021
هبوط أولى رحلات الإجلاء الجوي الأمريكي من أفغانستان بقاعدة "رامشتاين" بألمانيا

أرشيفية

برلين- (أ ش أ):
ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الليلى، أن أولى رحلات الإجلاء الجوي العسكري الأمريكي من أفغانستان قد هبطت في قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا.

وأوضحت القناة أن الرحلة كان على متنها نحو 350 شخصا، مضيفة أن الطائرة هبطت في السابعة مساء بالتوقيت المحلي لألمانيا.

وأشارت القناة إلى أن قاعدة "رامشتاين" سوف تكون محطة توقف مؤقتة، مؤكدة أنه لا توجد خطة طويلة الأجل لاستيعاب القادمين.

ومن المتوقع، حسب "سي إن إن"، أن تهبط المزيد من الرحلات الجوية في القاعدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

هذا المحتوى من

رحلات الإجلاء الجوي أفغانستان قاعدة رامشتاين أمريكا ألمانيا

الخبر التالى:

تحت شعار "هي لنا دار".. تركي الشيخ يعلن إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي 91

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا