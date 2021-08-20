Masrawy logo white

واشنطن تتهم إثيوبيا بمنع وصول المساعدات إلى تيجراي.. وحكومة آبي أحمد ترد

07:14 م الجمعة 20 أغسطس 2021
واشنطن تتهم إثيوبيا بمنع وصول المساعدات إلى تيجراي.. وحكومة آبي أحمد ترد

رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد

وكالات:

حذرت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، من أن المساعدات الغذائية ستنفد هذا الأسبوع لدى الملايين من الجوعى الذين تفرض عليهم الحكومة الإثيوبية الحصار في إقليم تيجراي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقالت باور، في بيان صدر في وقت متأخر أمس الخميس، إن أقل من 7% من المساعدات الغذائية المطلوبة وصلت إلى منطقة تيجراي التي يبلغ تعداد سكانها نحو ستة ملايين نسمة، وإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من منظمات المساعدة "قد استنفدت مخزون المواد الغذائية لديها في تيجراي بعد تسعة أشهر من الحرب".

من جهتها، نفت الحكومة الإثيوبية صحة الاتهامات الموجهة إليها من قبل الولايات المتحدة بمنع نقل المساعدات الإنسانية إلى منطقة النزاع المسلح في تيجراي.

وقالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس وزراء إثيوبيا، في تصريح صحفي أدلت به اليوم الجمعة: "الأمر ليس كذلك".

وأوضحت بيلين أن الحكومة الإثيوبية تسمح لقافلات المساعدات الإنسانية بالدخول إلى تيجراي، لكنها شددت على أن الأمن "يمثل أولوية لا يمكن تهديدها".

كما زعم مكتب رئيس الوزراء عبر "تويتر" أن 318 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية وصلت إلى عاصمة تيجراي ميكيلي حتى 19 أغسطس.

أبي أحمد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حكومة أبي أحمد تيجراي إثيوبيا

الخبر التالى:

رسميا.. تونس تطلب مراجعة اتفاقية تجارية مع تركيا بسبب "عجز تجاري مفزع"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا