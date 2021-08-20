واشنطن تتهم إثيوبيا بمنع وصول المساعدات إلى تيجراي.. وحكومة آبي أحمد ترد

وكالات:

حذرت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، من أن المساعدات الغذائية ستنفد هذا الأسبوع لدى الملايين من الجوعى الذين تفرض عليهم الحكومة الإثيوبية الحصار في إقليم تيجراي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقالت باور، في بيان صدر في وقت متأخر أمس الخميس، إن أقل من 7% من المساعدات الغذائية المطلوبة وصلت إلى منطقة تيجراي التي يبلغ تعداد سكانها نحو ستة ملايين نسمة، وإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من منظمات المساعدة "قد استنفدت مخزون المواد الغذائية لديها في تيجراي بعد تسعة أشهر من الحرب".

من جهتها، نفت الحكومة الإثيوبية صحة الاتهامات الموجهة إليها من قبل الولايات المتحدة بمنع نقل المساعدات الإنسانية إلى منطقة النزاع المسلح في تيجراي.

وقالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس وزراء إثيوبيا، في تصريح صحفي أدلت به اليوم الجمعة: "الأمر ليس كذلك".

وأوضحت بيلين أن الحكومة الإثيوبية تسمح لقافلات المساعدات الإنسانية بالدخول إلى تيجراي، لكنها شددت على أن الأمن "يمثل أولوية لا يمكن تهديدها".

كما زعم مكتب رئيس الوزراء عبر "تويتر" أن 318 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية وصلت إلى عاصمة تيجراي ميكيلي حتى 19 أغسطس.