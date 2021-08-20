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بوتين: روسيا على استعداد لمواصلة ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا بعد 2024

07:11 م الجمعة 20 أغسطس 2021
بوتين: روسيا على استعداد لمواصلة ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا بعد 2024

فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا على استعداد لمواصلة ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد عام 2024، لكن يجب معرفة كميات الغاز، التي تطلبها أوروبا بعد العام المذكور.

وأكد الرئيس الروسي - في تصريح صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال المفاوضات أن روسيا ستفي بجميع التزاماتها بموجب العقد المبرم مع أوكرانيا حول ترانزيت الغاز حتى بعد مغادرتها منصب مستشارة ألمانيا.

كذلك أشار إلى أن روسيا على استعداد لضخ الغاز عبر أوكرانيا بعد العام 2024 (موعد انتهاء عقد ترانزيت الغاز بين موسكو وكييف)، لكن الكميات وشروط ترانزيت الغاز الروسي ستعتمد على احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي.

وأضاف بوتين، أن أوروبا ليس لديها مصدر أكثر موثوقية لموارد الطاقة من الغاز الروسي، مشيدا بألمانيا كشريك تجاري لروسيا وبالمفاوضات التي أجراها مع ميركل.

وفي نفس السياق أفادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأنها بحثت مع بوتين مشروع "السيل الشمالي-2" والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع واشنطن حول المشروع.

و "السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

هذا المحتوى من

فلاديمير بوتين روسيا الغاز الروسي أوروبا

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