ميركل تدعو بوتين للافراج عن المعارض نافالي وتمديد اتفاق الغاز مع أوكرانيا

موسكو - (أ ش أ):

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الإفراج عن الناشط المعارض أليكسي نافالني وتمديد اتفاق نقل الغاز مع أوكرانيا الذي ينتهي في 2024 .

وقالت ميركل، عقب محادثات مع بوتين في موسكو،أوردتها قناة (روسيا اليوم)، "لقد طلبت مرة أخرى من الرئيس إطلاق سراح نافالني وأوضحت أننا سنبقى متابعين لهذه القضية"، مضيفة "لقد تحدثنا أيضا عن صفقة نقل الغاز مع أوكرانيا، والتي يمكن، بل وينبغي تمديدها إلى ما بعد عام 2024".

وكانت روسيا قد نفت، في وقت سابق، الاتهامات الموجهة إليها من قبل الغرب على خلفية قضية نافالني، مصرة على أن هذه القضية مفبركة وتقف ورائها أجهزة استخباراتية أجنبية .