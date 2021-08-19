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دويتشه فيله: مقتل قريب لأحد صحفيي المؤسسة على أيدي طالبان

09:42 م الخميس 19 أغسطس 2021
دويتشه فيله: مقتل قريب لأحد صحفيي المؤسسة على أيدي طالبان

حركة طالبان

برلين - (د ب أ):

أفادت مؤسسة دويتشه فيله الألمانية الإعلامية اليوم الخميس بأن قريبا لصحفي يعمل في المؤسسة لقي حتفه برصاص مقاتلي طالبان في أفغانستان.

وأضافت المؤسسة أن طالبان ذهبت من منزل إلى منزل في غرب أفغانستان بحثا عن الصحفي الذي يعمل الآن في ألمانيا. وأصيب فرد آخر من العائلة بجروح خطيرة إثر الهجوم.

وتمكن أقارب الرجل الآخرون من الفرار في اللحظة الأخيرة ، وفقا لدويتشه فيله.

وقال بيتر ليمبورج، مدير المؤسسة: "مقتل قريب مقرب لأحد محررينا على أيدي طالبان أمر مأساوي للغاية ويظهر الخطر الشديد الذي يواجهه جميع موظفينا وعائلاتهم في أفغانستان".

وأضاف "يبدو أن طالبان تجري بالفعل بحثا منظما عن الصحفيين في كابول وكذلك في الولايات... الوقت ينفد!".

حركة طالبان أفغانستان طالبان الارهاب

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