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لافروف: روسيا تدعم خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا (فيديو)

02:12 م الخميس 19 أغسطس 2021
لافروف: روسيا تدعم خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا (فيديو)

سيرجي لافروف

وكالات:

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو وطرابلس تؤيدان انسحاب جميع العسكريين الأجانب دون استثناء من الأراضي الليبية.

وأشار لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الخميس، إلى دعم روسيا لمخرجات اللجنة العسكرية 5+5 منوها بضرورة خروج كافة العسكريين الأجانب من ليبيا.

وأضاف لافروف أن النقوض أبلغت موسكو بأن "القيادة الليبية تقوم الآن بتشكيل آلية استشارية وعملية تشاورية لإنشاء معايير محددة لتنفيذ قرارات انسحاب جميع العسكريين الأجانب، وسنكون مستعدين الى جانب الدول الأخرى ان نشارك في هذا العمل"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

من جانبها قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن بلادها تثمن الدعم الروسي في خروج المرتزقة من ليبيا.

وأوضحت المنقوش "نقدر الجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية، مُثمّنة دور روسيا الإيجابي ممثلا في دور الرئيس فلاديمير بوتين "بإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار في يناير 2020 وتشجيع الليبيين في الجلوس معا على طاولة التفاوض والحوار".

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي الخارجية الروسية ليبيا

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