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وزير الدفاع الأمريكي: نواصل عمليات الإجلاء وخطوط التواصل مع طالبان مفتوحة

09:15 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
وزير الدفاع الأمريكي: نواصل عمليات الإجلاء وخطوط التواصل مع طالبان مفتوحة

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وكالات

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن بلاده تواصل عمليات إجلاء الأمريكيين والحلفاء الأفغان من مطار كابول الدولي، مشيرًا إلى أن خطوط التواصل مع طالبان لا تزال مفتوحة.

وقال أوستن، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إن هدفهم سلامة من تقوم الولايات المتحدة بإجلائهم من مطار كابول.

وتوقع وزير الدفاع الأمريكي رفع التواجد العسكري في مطار كابول خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن 4500 جندي وصلوا إلى مطار كابول للمساعدة في عمليات الإجلاء.

وأعلن أن هدفهم هو زيادة الطاقة الاستيعابية لعمليات الإجلاء من أفغانستان.

لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي عمليات إجلاء الأمريكيين حركة طالبان

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