التحقيق في العثور على أشلاء التصقت بعجل طائرة أمريكية خلال مغادرة كابول

(بي بي سي):

بدأت القوات الجوية الأمريكية التحقيق بعد العثور على رفات بشرية تحت عجلة إحدى طائراتها التي أقلعت من مطار كابول يوم الإثنين.

وقالت القوات الجوية الأمريكية إنها ستجري أيضا مراجعة مواد مصورة للوقوف على تلك الحادثة وإعداد تقرير خاص بسقوط أشخاص من الطائرات.

وأظهرت بعض الصور المئات من الأفغان يحيطون بالطائرة قبيل إقلاعها، في محاولات مستميتة للهروب من أفغانستان.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق إن طالبان وعدت بممر آمن لآلاف المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى مطار كابول. وقال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إن واشنطن تعتزم إلزامهم بالوفاء بهذا الالتزام.

وأضاف سوليفان إن الولايات المتحدة تواصلت مع طالبان بخصوص الجدول الزمني لإجلاء آلاف الأمريكيين والأفغان على متن طائرات عسكرية أمريكية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الهدف إجلاء تسعة آلاف شخص يوميا.