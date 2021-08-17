أول مؤتمر صحفي بكابول.. رسائل طالبان إلى المجتمع الدولي والشعب الأفغاني ووسائل الإعلام

وكالات

وجه المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، الثلاثاء، رسائل إلى المجتمع الدولي والشعب الأفغاني، بعد سيطرت الحركة على البلاد.

وقال مجاهد في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحركة دخلت كابول لحفظ الأمن وأن حكومة الرئيس أشرف غني خذلت الشعب والحركة وأخلت المواقع الأمنية دون تنسيق.

وتابع، أن الحركة "ستعمل على تأمين العاصمة وضواحيها والسفارات والبعثات الدبلوماسية" مضيفًا: "نطمئن العالم وخاصة الولايات المتحدة بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد الآخرين".

ووجه رسالة إلى الشعب الأفغاني قائلاً إن الحرية والاستقلال حقان مشروعان للشعب الأفغاني، وأن الشعب كله شريك في الإنجاز الذي تحقق بتحرير البلاد.

وأعلن عن إصدار عفوًا عن كل من وقف ضد الحركة مؤكدًا أنها لا تريد استمرار الحر وتسعى لإزالة كل أسبابها، وأنها لا تسعى لتصفية الحسابات مع أحد في البلاد.

وأكد على أن طالبان سنبقى على صلة مع وسائل الإعلام التي ستعمل بحرية، ولن نسمح لأي وسيلة إعلامية بمخالفة قيم الشعب الأفغاني أو تعاليم الإسلام.