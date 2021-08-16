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إعادة فتح مطار كابول بعد تعليق لعدة ساعات

11:08 م الإثنين 16 أغسطس 2021
إعادة فتح مطار كابول بعد تعليق لعدة ساعات

مطار كابول الدول

وكالات

أعلن مسؤول عسكري أمريك، مساء الاثنين، عن إعادة فتح مطار كابول الدولي بعد تعليق الرحلات لعدة ساعات، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين، تعليق كل الرحلات المدنية والعسكرية في مطار كابول الدولي.

وذكر البنتاجون، أن الجنود الأمريكيون أخلوا مدارج المطار حتى لا يصاب أحد بأذى، وأنه عند استئناف الرحلات من المطار قد يصل عدد الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم يوميًا إلى 5 آلاف.

وتابع، أنه يوجد 2500 من القوات الأمريكية في مطار كابول وسيرتفع العدد بحلول الغد إلى 3000، وأن مهمتهم في أفغانستان ليست قتالية، لكن "سنقوم بالدفاع عن قواتنا تجاه أي هجوم".

وأشار إلى أن مئات الأشخاص هربوا بعيدا عن كابول، مؤكدًا أ،ه حتى الآن لا توجد حركة طيران في مطار كابول لا عسكرية ولا تجارية بسبب حالة الاكتظاظ.

مطار كابول وزارة الدفاع الأمريكية القوات الأمريكية أفغانستان حركة طالبان

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