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بايدن: مهمتنا في أفغانستان كانت منع انطلاق الهجمات منها ضدنا

10:38 م الإثنين 16 أغسطس 2021
بايدن: مهمتنا في أفغانستان كانت منع انطلاق الهجمات منها ضدنا

جو بايدن

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، أن واشنطن تراقب الوضع في أفغانستان عن كثب، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى لوضع خطة بشأن الانهيار السريع في أفغانستان.

وأوضح بايدن في كلمة مساء الاثنين بشأن الوضع في أفغانستان، أن المهمة الأمريكية في كابول كانت منع انطلاق أي هجمات منها ضد الولايات المتحدة، وأن الهدف في أفغانستان كان إلحاق الهزيمة بمنفذي هجمات 11 سبتمبر 2001.

تابع أن التهديدات الإرهابية ضد الولايات المتحدة تراجعت.

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