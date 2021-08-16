ميركل تبدي تعاطفها مع النساء الناشطات سياسيا في أفغانستان

برلين - (د ب أ)

تناولت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحديث عن العمل السياسي للمرأة في أفغانستان على خلفية استيلاء حركة طالبان على الحكم في البلاد.

وقبل العرض الأول للفيلم الوثائقي "العنيدات" عن دور النساء في ألمانيا قبل الوحدة، قالت ميركل مساء اليوم الاثنين:" أفكارنا في يوم مثل هذا اليوم مع النساء الكثيرات في أفغانستان اللاتي يتخوفن في هذه الأيام والساعات على حياتهن لأنهن كن ناشطات سياسيا".

وأضافت ميركل:" وعلى العكس من ذلك، فإننا نعيش بطبيعة الحال في ديمقراطية راسخة نسبيا بقانون أساسي لا ينص على المساواة بين النساء والرجال وحسب بل يلزم الدولة أيضا بدعم تطبيق هذه المساواة وبالعمل على إزالة العيوب القائمة التي تواجه هذه المساواة".

في الوقت نفسه، رأت ميركل أنه ليس من السهل دائما أن تمارس المرأة دورا في السياسة الاتحادية وغيرها من المجالات الأخرى " لكن ما شهدته السياسيات في العقود السابقة يمثل فصلا خاصا تماما في التاريخ الألماني على الصعيد الاتحادي، فقد كان على السياسيات بالذات تجاوز السجالات، كما أن الرياح المعاكسة في جمهورية بون (ألمانيا الاتحادية حتى 1990) كانت عاتية".