ميركل: استعادة طالبان السيطرة على أفغانستان "تطور مرير للغاية"
برلين - (د ب أ)
وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مهمة القوات الدولية في أفغانستان بأنها مخيبة للآمال.
وقالت ميركل في برلين اليوم الاثنين إنه بعيدا عن مكافحة الإرهاب " فإن كل شيء لم ينجح ولم يتم إنجازه على النحو الذي كنا ننويه، وهذا استنتاج مرير".
وأضافت ميركل أنه لم تكن هناك "جهود ناجحة" وطالبت بأخذ الدروس من هذا الأمر " وصياغة الأهداف على نحو أصغر" في مثل هذه المهام.
واستطردت ميركل قائلة إن حركة طالبان استعادت مجددا كل أفغانستان تحت سيطرتها " وهذا تطور مرير للغاية".
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