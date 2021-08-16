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ميركل: استعادة طالبان السيطرة على أفغانستان "تطور مرير للغاية"

08:09 م الإثنين 16 أغسطس 2021
ميركل: استعادة طالبان السيطرة على أفغانستان "تطور مرير للغاية"

أنجيلا ميركل ارشيفيه

برلين - (د ب أ)

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مهمة القوات الدولية في أفغانستان بأنها مخيبة للآمال.

وقالت ميركل في برلين اليوم الاثنين إنه بعيدا عن مكافحة الإرهاب " فإن كل شيء لم ينجح ولم يتم إنجازه على النحو الذي كنا ننويه، وهذا استنتاج مرير".

وأضافت ميركل أنه لم تكن هناك "جهود ناجحة" وطالبت بأخذ الدروس من هذا الأمر " وصياغة الأهداف على نحو أصغر" في مثل هذه المهام.

واستطردت ميركل قائلة إن حركة طالبان استعادت مجددا كل أفغانستان تحت سيطرتها " وهذا تطور مرير للغاية".

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