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باكستان تدعو إلى تسوية سياسية في أفغانستان

07:58 م الإثنين 16 أغسطس 2021
باكستان تدعو إلى تسوية سياسية في أفغانستان

باكستان

إسلام آباد - (د ب أ)

أعلنت باكستان اليوم الاثنين، أنها ملتزمة بـ "تسوية سياسية شاملة" في أفغانستان المجاورة، وذلك بعد يوم واحد من سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن مثل هذه التسوية هي " الطريق إلى الأمام لتمثيل جميع المجموعات العرقية الأفغانية " .

ودعا البيان جميع الأطراف في أفغانستان إلى احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع الأفغان وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي منظمة إرهابية .

باكستان أفغانستان حركة طالبان كابول

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