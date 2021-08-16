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ترامب يتهم بايدن بالاستسلام لطالبان وتدمير الثقة في قوة أمريكا

05:44 م الإثنين 16 أغسطس 2021
ترامب يتهم بايدن بالاستسلام لطالبان وتدمير الثقة في قوة أمريكا

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلفه الحالي جو بايدن بـ"الاستسلام" لحركة طالبان في أفغانستان.

وقال ترامب اليوم الاثنين إن بايدن دمر بسياسته الخاصة بأفغانستان "الثقة في قوة ونفوذ أمريكا" مدعيًا أن تداعيات سحب القوات الأمريكية من أفغانستان تحت قيادته هو كانت ستصبح "مختلفة تماما".

كان ترامب مهد الطريق خلال فترة ولايته لانسحاب القوات الأمريكية عبر اتفاقية أبرمها مع حركة طالبان، وكان من المفترض وفقا لخطط ترامب أن يتم سحب هذه القوات في مايو الماضي لكن بايدن أرجأ الانسحاب مع تمسكه بخطة سلفه.

وكان بايدن أعلن سحب الـ 2500 جندي المتبقين في أفغانستان مع حلول الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، وذلك قبل أن يتم تبكير هذا الموعد مؤخرا إلى نهاية أغسطس الجاري.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، في مقابلة مع إذاعة (إن بي آر) اليوم إن من المرجح أن ترامب كان سيتصرف على نفس النحو الذي تصرف به بايدن مشيرا إلى أن الأخير تمسك بالسياسة "الخاطئة" لترامب.

دونالد ترامب حركة طالبان أفغانستان جو بايدن مطار أفغانستان

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