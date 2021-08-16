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حماس تهنى طالبان على "الانتصار"

05:42 م الإثنين 16 أغسطس 2021
حماس تهنى طالبان على "الانتصار"

إسماعيل هنية

غزة - (د ب أ)

هنأت حركة "حماس" اليوم الاثنين حركة طالبان وقيادتها "الشجاعة" على "الانتصار" الذي حققته بالسيطرة على العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت حماس في، بيان صحفي، إن "انتصار طالبان جاء تتويجا لجهادها الطويل على مدار عشرين عاما".

وأضافت: "نبارك للشعب الأفغاني المسلم اندحار الاحتلال الأمريكي عن الأراضي الأفغانية كافة".

وتابعت أن "زوال الاحتلال الأمريكي وحلفائه. يثبت أن مقاومة الشعوب وفي مقدمتها شعبنا الفلسطيني المجاهد موعدها النصر وتحقيق أهدافها في الحرية والعودة".

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