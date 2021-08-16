العثور على عمدة مدينة صناعية أوكرانية مقتولا

كييف- (د ب أ):

جرى العثور على جثة كونستانتين بافلوف، عمدة مدينة كريفيف ريه الأوكرانية، وبها جرح ناتج عن عيار ناري.

وقال أناتولي شاديلو، رئيس شرطة إقليم دنيبروبتروفسك، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "اليوم نحقق في ثلاثة سيناريوهات: القتل والانتحار والإهمال في التعامل مع الأسلحة".

جرى العثور على بافلوف بجوار سلاحه.

وقالت الجهات المعنية إنه جاري تحليل اللقطات المصورة من كاميرا مراقبة، بين أشياء أخرى.

ينتمي بافلوف إلى حزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة" الموالي لروسيا الذي يتعرض لنقد شديد من الكيانات الحكومية في الشهور الأخيرة.

وكان بافلوف، ٤٨ عاما، قد انتخب عمدة للمدينة الصناعية التي يقطنها أكثر من 600 ألف شخص في ديسمبر الماضي.

نشأ الرئيس فولوديمير زيلينسكي في البلدة التي تبعد نحو 350 كيلومترا جنوب شرق العاصمة كييف.

أعلن زيلينسكي عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنه سوف يشرف بنفسه على التحقيق.