إنقاذ عشرات المهاجرين في البحر المتوسط

روما- (د ب أ):

أنقذت منظمتا"أطباء بلاحدود" و"ريسكيو" أكثر من 200 شخص من مهاجري القوارب في وسط البحر المتوسط.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين أن طاقم السفينة جيو بارنتس نقل ما يقرب من 190 شخصا على متنها. وكان المهاجرون على متن قارب خشبي مكتظ. ووفقا لتقرير المنظمة، أصبح أكثر من 210 أشخاص حاليا على متن السفينة جيو بارنتس.

وقالت المنظمة إن متطوعي المنظمة الإيطالية الخاصة ريسكيو أنقذوا أمس الأحد عشرات الأشخاص في عدة عمليات. وكان من بين المهاجرين العديد من النساء والقصر.

وينقل طاقم سفينة ريسكيو بيبول التي تديرها المنظمة الإيطالية نحو 165 شخصا على متنها بعد عمليات الإنقاذ، ويطالب الطاقم بملاذ آمن لإنزال المهاجرين على الشاطئ.

وانطلق معظم المهاجرين من سواحل ليبيا وتونس للوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط.

وشهدت إيطاليا تضاعف عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الدولة المطلة على البحر المتوسط في قوارب في غضون عام، وفقا لوزارة الداخلية.

وفي الفترة من أول أغسطس 2020 إلى 31 يوليو 2021، سجلت السلطات وصول ما مجموعه 49280 شخصا إلى الشواطئ الإيطالية. ويمثل هذا زيادة بنسبة 128% على أساس سنوي مقابل 21616 شخصا في الفترة نفسها قبل عام.

وألقي القبض على إجمالي 147 شخصا من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، بزيادة بنسبة 25% .