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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات تجاوز ٢٠٧.٢ مليون

11:26 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات تجاوز ٢٠٧.٢ مليون

مصابي كورونا حول العالم

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز ٢.٧.٢ مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها إلى ٤.٦ مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 207 ملايين و 211 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 362 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها حول العالم وصل إلى 6ر4 مليار جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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