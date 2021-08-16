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المجتمع الدولي يحث طالبان على السماح بخروج آمن للأفغان والأجانب

07:04 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
المجتمع الدولي يحث طالبان على السماح بخروج آمن للأفغان والأجانب

حركة طالبان

واشنطن -(د ب أ):

حث المجتمع الدولي حركة طالبان على السماح بخروج آمن للأفغان والأجانب الذين يرغبون في مغادرة البلاد.

وقالت مجموعة من أكثر من 60 دولة في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية إن " الأفغان والمواطنين الأجانب الذين يرغبون في المغادرة يجب السماح لهم بالقيام بذلك.. الشوارع والمطارات والمعابر الحدودية يجب أن تظل مفتوحة، ويجب الحفاظ على الهدوء".

وتضمنت قائمة الموقعين على البيان النمسا وبريطانيا وكندا وألمانيا وأسبانيا والمفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأضاف البيان: " المواطنون الأفغان يستحقون العيش في أمان وأمن وكرامة. ونحن في المجتمع الدولي مستعدون لمساعدتهم".

ودخل مسلحو حركة طالبان إلى العاصمة الأفغانية كابول يوم الأحد. وبدأت ألمانيا والولايات المتحدة ودول أخرى في إجلاء موظفي سفاراتهم وإخراجهم من البلاد عبر رحلات جوية.

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