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توقف الرحلات الجوية مؤقتًا في مطار كابول بعد إطلاق نار

12:04 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
توقف الرحلات الجوية مؤقتًا في مطار كابول بعد إطلاق نار

مطار كابول الدول

وكالات

سمع دوي إطلاق نار متقطع في محيط مطار كابول الدولي أثناء عمليات إجلاء واسعة تجريها الدول لرعاياها في أفغانستان، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية.

وتسبب إطلاق النار في توقف رحلات الإجلاء مؤقتًا، ولم يعرف بعد سبب إطلاق النار.

وفي سياق أخر أجلت واشنطن نحو 500 فردًا من موظفي السفارة الأمريكية في كابول.

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