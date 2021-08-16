توقف الرحلات الجوية مؤقتًا في مطار كابول بعد إطلاق نار

وكالات

سمع دوي إطلاق نار متقطع في محيط مطار كابول الدولي أثناء عمليات إجلاء واسعة تجريها الدول لرعاياها في أفغانستان، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية.

وتسبب إطلاق النار في توقف رحلات الإجلاء مؤقتًا، ولم يعرف بعد سبب إطلاق النار.

وفي سياق أخر أجلت واشنطن نحو 500 فردًا من موظفي السفارة الأمريكية في كابول.