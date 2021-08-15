فرنسا تعتزم مواصلة العمل على منح تأشيرات للموظفين المحليين في أفغانستان

باريس - (د ب أ)

أعلنت فرنسا اعتزامها الإبقاء على سفارتها مفتوحة في العاصمة الأفغانية كابول.

وأوضحت الخارجية الفرنسية مساء اليوم الأحد أن السفارة تم نقلها إلى مطار كابول وأن السفارة ستبذل من هناك كل ما في وسعها من أجل مواصلة إصدار تأشيرات للموظفين المحليين والمجموعات الأخرى المهددة.

وأشارت الوزارة إلى أن وزارة الدفاع سترسل تعزيزات عسكرية إلى الإمارات العربية المتحدة بناء على أمر من الرئيس إيمانويل ماكرون لتساعد هذه التعزيزات في تنفيذ رحلات الإجلاء إلى أبو ظبي، مضيفة أنها شكلت لجنة لإدارة الأزمة.

تأتي هذه التطورات بعد أن تمكنت قوات حركة طالبان من الدخول إلى العاصمة كابول.