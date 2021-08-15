مصدر في القصر الرئاسي: طالبان لم تدخل كابول حتى الآن

وكالات:

قال مسؤول كبير في القصر الرئاسي الافغاني إن مقاتلي طالبان لم يدخلوا العاصمة كابول حتى الآن.

وأفادت أنباء بإطلاق النار في المدينة حدث بعد وقوع شجار بسبب محاولات الوصول إلى أحد البنوك وبدأ حراس الامن والجيش بإطلاق النار على مقربة منه.

وحسب المسؤول فإن إطلاق النار انتهى مباشرة.

وأوضح المسؤول نفسه- حسب سي إن إن- أن المفاوضات تجري الآن بحضور الرئيس أشرف غني الذي التقى بمستشار الامن القومي وغيره من المسؤولين البارزين الاخرين.

وقال المسؤول إن الأمريكيين وممثلي طالبان يشاركون في المحادثات ولكنه لم يوضح أين تتم.