تايلاند تسجل 21 ألفا و 882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

بانكوك - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الأحد تسجيل 21 ألفا و 882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 907 آلاف حالات، من بينها 688 ألفا و 881 حالة شفاء.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 209 حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 7551 حالة وفاة.

وقد سجلت تايلاند خلال الـ24 ساعة الماضية 21 ألفا و 106 حالات شفاء.