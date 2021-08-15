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تايلاند تسجل 21 ألفا و 882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

09:00 ص الأحد 15 أغسطس 2021
تايلاند تسجل 21 ألفا و 882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

بانكوك - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الأحد تسجيل 21 ألفا و 882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 907 آلاف حالات، من بينها 688 ألفا و 881 حالة شفاء.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 209 حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 7551 حالة وفاة.

وقد سجلت تايلاند خلال الـ24 ساعة الماضية 21 ألفا و 106 حالات شفاء.

تايلاند فيروس كورونا حالات وفاة

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