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قطع الطرقات في مناطق لبنانية احتجاجاً على الأزمات والأوضاع المعيشية

04:14 م الجمعة 13 أغسطس 2021
قطع الطرقات في مناطق لبنانية احتجاجاً على الأزمات والأوضاع المعيشية

أرشيفية

بيروت - (د ب أ):

قطع عدد من اللبنانيين الغاضبين اليوم الجمعة الطرقات في مناطق عديدة شمال لبنان وجنوبه احتجاجاً على الأزمات والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها لبنان.

وفي بلدة البيرة في عكار شمال لبنان نصب شبان عدداً من الخيم إلى جانب الطريق العام احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية الصعبة وفقدان المازوت والبنزين والأدوية.

وأقدم عدد من أصحاب سيارات الأجرة على قطع أوتوستراد المنية الدولي( شمال لبنان)، بسبب عدم توفر مادة المازوت لديهم.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض شديد بمخزون المحروقات، وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات.

بيروت لبنان البنزين الأدوية

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