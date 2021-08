إطلاق نار في مدينة بليموث جنوبي إنجلترا.. وسقوط قتلى (فيديو)

وكالات:

أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم الخميس، بأن عدة قتلى سقطوا بإطلاق للنار في مدينة بليموث بجنوب غرب إنجلترا.

وأفادت صحيفة "تليغراف" البريطانية، ونقلت عنها شبكة "روسيا اليوم"، بوجود أنباء عن مقتل المشتبه به في إطلاق النار في بليموث.

وكتبت وزيرة الداخلية بريتي باتيل على "تويتر": "الحادث في بليموث صادم.. لقد تحدثت لرئيس الشرطة وقدمت دعمي الكامل".

وتابعت: "أحث الجميع على التزام الهدوء واتباع تعليمات الشرطة والسماح لخدمات الطوارئ بمتابعة وظائفها".

من جهته، قال جوني ميرسر وهو مشرع محلي عن حزب العمال على تويتر: "الواقعة لا علاقة لها بالإرهاب والمشتبه به الهارب ليس في بليموث".

وأضاف: "يرجى الالتزام بكافة تعليمات الشرطة وعدم نشر الشائعات والتكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت خدمة الإسعاف الجنوبية الغربية إن فرق الاستجابة (HART) وسيارات الإسعاف والعديد من الأطباء وكبار المسعفين وصلوا إلى مكان الحادث في الساعة 6.12 مساء.

Images from the ongoing shooting in Plymouth, stay away from the area. pic.twitter.com/6lxsQlF8BX