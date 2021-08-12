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الولايات المتحدة تأمر بإجلاء جزئي للعاملين الدبلوماسيين في أفغانستان

09:50 م الخميس 12 أغسطس 2021
الولايات المتحدة تأمر بإجلاء جزئي للعاملين الدبلوماسيين في أفغانستان

الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ):

أمرت الولايات المتحدة بإجلاء جزئي لطاقم العاملين الدبلوماسيين من أفغانستان فيما تواصل حركة طالبان هجومها على عواصم الولايات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي "في الأسابيع المقبلة ولتسهيل هذا التخفيض ، ستنشر وزارة الدفاع بشكل مؤقت أفرادا إضافيين في مطار حامد كرزاي الدولي".

وأضاف "سنبدأ هذا التخفيض في عدد المدنيين في الأيام المقبلة"،وتابع "هذا الإجراء ليس إجلاء كاملا".

كانت القوات الأمريكية قد بدأت الانسحاب بالفعل من الدولة التي مزقتها الحرب في الأشهر الأخيرة.

وذكر برايس "في الوقت الحالي ، لا تزال السفارة مفتوحة، وسنواصل وجودنا الدبلوماسي على الأرض".

الولايات المتحدة أفغانستان واشنطن حركة طالبان

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