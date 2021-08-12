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الكاظمي والحلبوسي يبحثان توحيد الجهود ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالعراق

09:42 م الخميس 12 أغسطس 2021
الكاظمي والحلبوسي يبحثان توحيد الجهود ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالعراق

الكاظمي والحلبوسي

بغداد - (أ ش أ):

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تطورات الأوضاع في البلاد، وتوحيد الجهود ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ بما يضمن تقديم ما يخدم المواطن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الخميس/، إن الجانبين ناقشا ملف الانتخابات، وأهمية تهيئة الأجواء اللازمة لإجرائها، فضلا عن بحث ملفي الخدمات والإعمار، في جميع مناطق العراق، واتخاذ إجراءات لمعالجة شؤون المواطنين في المدن المحررة.

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مصطفى الكاظمي محمد الحلبوسي العراق مجلس النواب العراقي

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