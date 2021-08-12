الكاظمي والحلبوسي يبحثان توحيد الجهود ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالعراق

بغداد - (أ ش أ):

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تطورات الأوضاع في البلاد، وتوحيد الجهود ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ بما يضمن تقديم ما يخدم المواطن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الخميس/، إن الجانبين ناقشا ملف الانتخابات، وأهمية تهيئة الأجواء اللازمة لإجرائها، فضلا عن بحث ملفي الخدمات والإعمار، في جميع مناطق العراق، واتخاذ إجراءات لمعالجة شؤون المواطنين في المدن المحررة.