هذه الصورة المروّعة لا تُظهر حرائق الغابات في الجزائر بل في تركيا

الجزائر- (أ ف ب):

بالتزامن مع الحرائق الكارثيّة التي تضرب الجزائر وما أثارته من موجة صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت حسابات وصفحات صورة تُظهر اشتعال منطقة جبليّة شاسعة قيل إنها في الجزائر. لكن الصورة في الحقيقة ملتقطة في تركيا التي تضربها هي أيضاً حرائق ضخمة.

تظهر في هذه الصورة منطقة جبليّة تتّقد بالنيران، في مشهد مروّع يذكر بأفلام نهاية العالم.

وجاء في التعليقات المرافقة ما يشير إلى أنها ملتقطة في الجزائر خلال الحرائق المشتعلة حالياً والتي أتت على مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها وصولاً إلى الحدود مع تونس، حيث تندلع بعض الحرائق أيضاً.

مئات الهكتارات

اندلعت الحرائق التي تقول السلطات إنها "مفتعلة"، في منطقة القبائل في شمال شرق الجزائر، ثم امتدت إلى مناطق أخرى بينما تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.

وحصلت أكبر الحرائق في تيزي وزو وبجاية ثم ولايات جيجل وسكيكدة وعنابة والطارف، وكلها مناطق ساحلية متجاورة مطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وذكر مسؤولون أن النيران أتت على 400 هكتار من الغطاء النباتي.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية استمرار موجة الحر الشديد التي لا تساعد في كبح الحرائق، إلى يوم 15 أغسطس، وأن تصل درجات الحرارة إلى 46 درجة.

صورة من تركيا وليس من الجزائر

لكن هذه الصورة المتداولة لا علاقة لها بحرائق الجزائر، بل هي ملتقطة في تركيا.

فقد أظهر التفتيش عنها على محرّكات البحث أنها منشورة في وسائل إعلام أجنبيّة على أنها من حرائق تركيا الأخيرة، وليس من الجزائر.

وأظهر التعمّق بالبحث أنها منشورة في 29 يوليو الماضي على موقع وكالة "جيتي"، وأنها التقطت في موغلا في جنوب غرب تركيا.